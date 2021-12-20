نميمة الفن: وصلة رقص مثيرة لـ دينا الشربيني ومتابع :مسحتي صافيناز وفيفي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 02:10 مساءً - نشرت الممثلة المصرية دينا الشربيني، مقطع فيديو قصير، على صفحتها الخاصة، على موقع التواصل الإجتماعي، عبر خاصية الستوري.

ظهرت دينا بالفيديو وهي ترقص بعفوية على أداء الفنانة المصرية ​أنغام​ لـ أغنية “نرقص”، معبرة عن سعادتها وفرحتها بالوقت الذي كانت تمضيه أثناء حضورها ​مهرجان الميدل إيست​ الذي أقيم في الرياض.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو بشكل كبير على صفحاتهم الخاصة، معبرين عن إعجابهم بروحها الجميلة وعفويتها.

وكانت دينا قد كشفت كواليس مشاركتها في المسلسل اللبناني “الزيارة”، حيث قالت إنها تجسد شخصية فتاة مصرية رحلت إلى لبنان للإقامة هناك في أحد المنازل، ومن تفاصيل الشخصية أنها مسالمة ومحبة للحياة.