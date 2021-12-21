نميمة الفن: الموديل روكي أحمد تستعرض صدرها بصورة صادمة.. لم ترتد قميصها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:11 مساءً - استعرضت المودل روكي أحمد صدرها بصورة جديدة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صدمت من خلالها المتابعين بسبب عدم ارتداء قميصها واكتفت بالظهور مرتدية روب الإستحمام وحمالة صدر.

وكشفت موديل روكي عن وشم طبعته على عنقها لإثارة المتابعين على طريقتها.

وانهالت التعليقات على صورة روكي وانقسم المتابعون بين مؤيد لإطلالتها ومعارض لها معتبرين أنها بالغت في الظهور من دون قميص والإكتفاء بحمالة صدر وروب الإستحمام. وتخطت الصورة ال3 آلاف إعجاب بعد ساعات قليلة من نشر الصورة على حسابها الخاص

روكي أحمد تنشر مجموعة صور فاضحة لها

نشرت روكي أحمد صورا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها من دون قميض وارتدت بلوزة من الشبك سوداء اللون وشفافة بشكل واضح وكانت واضحة حمالة الصدر التي لبستها واستعرضت من خلالها حجم صدرها الكبير.

وتعرضت روكي للعديد من الانتقادات وبشكل كبير فسألها أحدهم ان كانت تخاف ربنا بسبب اطلالتها الفاضحة او الجريئة ودعوها للتوبة فيما دافع البعض الاخر عنها واشاروا في التعليقات ان الموضوع حرية شخصية وان عملها كعارضة ازياء يحتم عليها استعراض انحناءات جسمها.

حظر صفحة روكي أحمد بسبب صورها الفاضحة

كثيرة هي الصور التي تنشرها روكي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر منحنياتها ومفاتنها.

هذه الأمور إنعكست اليوم سلباً على روكي، بعد أن أقدمت أحد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي على منعها من نشر صورها، من خلال إيقاف حسابها.

متابعو روكي عبروا عن استيائهم الشديد من هذا الأمر، خاصة وأن هذا الموضوع لا يعني أي شخص سوى روكي نفسها.

بإطلالة جريئة.. الموديل روكي تخطف الأنظار في فعاليات مهرجان القاهرة

حرصت ​روكي أحمد​ على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونشرت صورًا على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت فيها روكي بالصور من على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة مرتدية بليزر روز قصير مكشوفاً ونسقت معه بشورت لامع باللون الذهبي، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياج بألوان تتناسب مع الإطلالة.

تفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير معبرين عن حبهم لها.

