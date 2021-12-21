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نميمة الفن: فاطمة المؤمن بوضعية جلوس فاضحة علي شاب في الرياض ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:11 مساءً - نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية ​فاطمة المؤمن​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة لها من تواجدها في مهرجان مدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت المؤمن بالصورة بإطلالة كاجوال، وهي جالسة على كتفي شاب وعلقت على الصورة: ”يا الرياض.. كيف حالك“.

وأثارت هذه الصورة، ضجة كبيرة وتعليقات متضاربة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتعرضت للعديد من الانتقادات واشار كثر ان هذه الحركات غير لائقة لشخصية بارزة في المجتمع خصوصاً بين الناس فيما اعتبر البعض الاخر ان الموضوع عادي لا يستدعي اي هجوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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