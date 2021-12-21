نميمة الفن: ميريام كلينك بلا ملابس تماما تغطى منطقتها الحساسة بخيط رفيع ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:11 مساءً - تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة جديدة تظهر فيها بدون ملابس داخلية ، عارية تماما ترتدى ملابس سوداء شفافة لاترتدى شئ تحته ، وتعمدت إظهار منطقتها الحساسة بشكل فاضح مغطاة بخيط .

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .