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نميمة الفن: مودل جيجي بأجرأ وضعية نصف عارية وجالسة بطريقة مبتذلة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:11 مساءً - دأبت العارضة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​مودل جيجي​ على التعري ونشر صور مثيرة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

فبعد أن خضعت للعديد من الوشوم كان آخرها في منطقة حساسة من جسمها، ها هي اليوم تنشر صورة وقد باعدت بين رجليها، مظهرة فقط السترينع الذي كشف جزءاً من عضوها التناسلي كما اكتفت به واستعرضت ثدييها العاريين اللذين لم يغط حلمتيهما سوى يدها اليمنى، وكانت مبتسمة للكاميرا.

واعتمدت مودل جيجي حلقاً في صرتها وأظافر طويلة بطلاء أبيض وبيّنت وشمين على يدها أحدهما على شكل وردة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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