نميمة الفن: روان بن حسين بإطلالة فاضحة بالمايوه في جزر المالديف ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 09:09 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين ​صوراً جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من عطلتها التي تقضيها في جزر المالديف.

وأطلت روان بالمايوه مع إبنتها داخل المسبح، وسط طبيعة خلابة وساحرة وهي تشرب معها العصير.

وأرفقت روان الصورة بتعليق كتبت فيه :”أجمل وأهم وقت بالنسبه لي هو وقتي مع بنتي لونا فأخذت اجازه معاها وياحلوها من اجازه”.

الجدير بالذكر أن روان أعلنت مؤخراً دخولها مجال التمثيل للمرة الأولى، من خلال مسلسل خليجي بعنوان “ذهبت مع الماء”.

وزفت روان الخبر لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، فكتبت :”ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل “ذهبت مع الماء” مع عرّاب المخرجين في الخليج العربي، الاستاذ محمد دحام الشمري. بالرغم من ان أغلب العملاء اللي اشتغل معاهم علاقتي فيهم من سنين، بحياتي ما اشتغلت مع ناس شهر كامل اصبّح عليهم وامسّي عليهم …”.