طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالكبدة مثل المطاعم

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لسان العصفور من أشهر أنواع المعكرونة التي تستخدم في صنع الشوربة، وهي صغيرة الحجم وتشبه لسان الطائر، ولهذا سميت بهذا الاسم، وهي تصنع بشكل أساسي في المناخات الحارة؛ حيث أنه خفيف على المعدة وهو نوع من الوجبات السريعة يتم تقديمه قبل الوجبة ويمكن تقديمه أيضًا علي هيئة طاجن، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالكبدة والقوانص.
جدير بالذكر أن لسان العصفور عموما مفيد جدا وخاصة للأطفال الصغار، ولأنه سهل الهضم والأكل فإنه يمنح الشخص أيضًا الطاقة اللازمة التي يحتاجها الجسم أثناء النهار.
طاجن لسان العصفور بالكبدة
المكوّنات:
- 300 جرام من كبدة الدجاج.
- 300 جرام من قوانص الدجاج.
- 2 حبة من الطماطم متوسطة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرتان من الزبدة.
- قرنين من الفلفل الأخضر متوسط الحجم.
- واحد كوب من الكرفس المفروم.
- 3 كوب من معكرونة لسان عصفور.
- 4 أكواب من مرقة الدجاج.
طريقة التحضير
- قومي تقطّيع كل من الطماطم والفلفل، وتُفرميها فرم ناعم.
- قومي بغسل الكبدة والقوانص جيد جداً عدة مرات.
- ضعي الكبده والقوانص في وعاء، واغليها وصفيها.
- ضعي الزبدة في قدر على النار، ثم معكرونة لسان عصفور، وحركيها جيدًا لمدة دقيقتين على الأقل، حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي أو البني.
- أضيفي عليها الكبدة والقوانص مع الاستمرار في تقليبها جيدًا.
- أضيفي الطماطم والكرفس والفلفل الأخضر وحركيهم ثم أضيفي المرق واتركيهم لمدة ربع ساعة على الأقل على نار خفيفة حتى ينضج تمامًا.
- عندما ينضج، يرفع عن النار، يوضع على أطباق ويقدم ساخناً.
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