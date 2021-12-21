نميمة الفن: ميريام كلينك تتعدى الخطوط الحمراء وتخلع ملابسها على انستجرام ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:10 مساءً - تخطت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك كل الخطوط الحمراء، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهرت من خلاله وهي تخلع جزء من ملابسها.

المعروف عن «كلينك»، أنها دائمًا تثير الجدل سواء بإطلالتها الجريئة أو ملابسها المثيرة، إلا ان هذه هي المرة الأولى التي تتعدى فيها الحدود بهذه الطريقة المبتزلة.

وبحسب تعليقات الرواد، الذين بدورهم لقنوها درسًا قاسيًا في كيفية التفرقة بين الحسابات الشخصية وبين حسابات يتابعها العديد من الجمهور الذي من الطبيعي أن يكون لديهم عاداتهم وتقاليدهم، فلا يحق لها ان تقتحمها بتصرفاتها التي اعتروها غير لائقة بتاتًا.

