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نميمة الفن: سما المصري تلعب بلياردو بطريقه غريبه جدا ..اتفرج ماذا فعلت بمؤخرتها

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:10 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​​ مقطع فيديو جديد لها يظهر لعبها “البلياردو”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عليها من الفيديو انها متمكنة من هذه اللعبة، اذ انها فازت بجولتها على الشخص الذي كان معها.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “مابلاش باه كده…عييييب….ضاضا بسكلته يزعل”.

وكانت شاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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