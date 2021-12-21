نميمة الفن: اختراق حساب نجمة شهيرة وعرض صورها الفاضحة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:10 مساءً - تعرض حساب النجمة الأميركية على “انستغرام” لإختراق خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام المقرصن بنشر صور فاضحة للممثلة البالغة من العمر 20 عامًا.

وأعلن الـ”هاكر” قرصنة الحساب في تعليقاته على الصور، مضيفاً وسم (هاشتاغ” Slayem كتوقيع خاص من قبله.

وتعيد هذه الحادثة الى الذاكرة واقعة نشر صور العارية لـ101 من النجمات الشهيرات على مواقع التواصل الإجتماعي في عام 2014، بعد اختراق خدمة آبل iCloud.

وطالت الاختراقات النجمات ​جينيفر لورانس​، ريهانا، ليا ميشيل، أوبري بلازا، كانديس سناويبويل، هيلاري داف، كايلي كوكو، كيم كارداشيان، سيلينا غوميز، فانيسا هادغنز، كايت بوسوورث، فيكتوريا جاستيس وغيرهن .

يُذكر أن ثورن نشرت مؤخراً سلسلة صور تجمعها بشقيقتها داني ترويجًا لخط أزيائها الجديد Filthy Fangs.

