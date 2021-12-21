طريقة تحضير البروكلي مع الدجاج

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يعتبر طبق البروكلي مع الدجاج من الأطباق التي تشتهر بها الصين في مطابخها، ثم انتشر بسرعة كبيرة في جميع المدن داخل الصين، ثم أصبح من أشهر الأطعمة وأكثرها رواجًا في الصين.
الخلطة الغريبة التي تجمع بين العديد من النكهات تجعلها للوهلة الأولى من الأطباق غير المرغوب فيها، ولكن بمجرد أن تنضج تتناغم المكونات ويكون لدينا طبق لذيذ للغاية، ولهذا تنتشر في كل دول الوطن العربي والغربي، وهنا نقدمها لكِ سيدتي طريقة تحضير طبق البروكلي مع الدجاج لتتمتع بالنكهة الصينية الفريدة.
طريقة البروكلي مع الدجاج
المكوّنات
- 4 من صدر الدجاج، مقطّع إلى مربّعات متوسّطة الحجم.
- 3 ملاعق كبيره من صلصة الصويا صوص.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الفلفل الحارّ الأحمر.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتيّ.
- 6 فصوص من الثوم.
- 4 بصلات متوسّطة الحجم مقطعة إلى جوانح.
- 1 كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكّر.
- 3 أكواب من الملفوف المقطّع إلي شرائح.
- رأس من البروكلي كبير الحجم مقطع إلي قطع متوسّطة في الحجم.
- ملعقتان كبيرة من النشا مذاب بربع كوب من الماء البارد.
- 1 كوب من البصل الأخضر، مقطّع إلي شرائح صغيرة.
طريقة التحضير
- اغسلي الدجاج عدة مرات لإزالة الجلد وكل الدهون المتراكمة عليه.
- ضعي الزيت النباتي في قدر، سخنيها على نار خفيفة، أضيفي البصل المفروم واستمري في التقليب حتى تذبل.
- يضاف الثوم ويقلب مرة أخرى حتى تمتزج المكونات.
- أضيفي قطع الدجاج إلى البصل والثوم مع التحريك باستمرار من وقت لآخر.
- ضعي الدجاج على نار هادئة وغطيه بغطاء حتى يكاد ينضج.
- أضيفي الملفوف إلى الدجاج واخلطيهم ثم اتركيه على النار لمدة دقيقتين وغطي الوعاء.
- يضاف البصل الأخضر إلى المكونات ويقلب باستمرار.
- أضيفي البروكلي المفروم إلى باقي المكونات وقلبي حتى تمتزج.
- نضيف الصلصة الحارة وصلصة الصويا إلى الخليط ونقلبه قليلاً، ولأننا نعلم أن الصلصة تحتوي على ملح جيد، فمن الأفضل تقليل الملح عند إضافة الملح لتجنب الإفراط في الملوحة.
- يضاف الماء إلى الخليط ويُغلى لمدة خمس دقائق.
- يضاف النشا المذاب في الماء لزيادة كثافة المرق ويقلب حتى لا يتكتل الخليط.
- استمر في التقليب والتقليب حتى يصبح القوام مناسبًا.
- لن يتم طهي الأطباق الصينية التي تحتوي على الخضار بدرجة عالية حتى تذوب، لكنها ستبقى مقرمشة بعض الشيء للحفاظ على فائدتها.
- يقدم طبق البروكلي مع الدجاج ساخناً مع الأرز الأبيض.
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