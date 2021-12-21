طريقة تحضير البروكلي مع الدجاج

يعتبر طبق البروكلي مع الدجاج من الأطباق التي تشتهر بها الصين في مطابخها، ثم انتشر بسرعة كبيرة في جميع المدن داخل الصين، ثم أصبح من أشهر الأطعمة وأكثرها رواجًا في الصين.

الخلطة الغريبة التي تجمع بين العديد من النكهات تجعلها للوهلة الأولى من الأطباق غير المرغوب فيها، ولكن بمجرد أن تنضج تتناغم المكونات ويكون لدينا طبق لذيذ للغاية، ولهذا تنتشر في كل دول الوطن العربي والغربي، وهنا نقدمها لكِ سيدتي طريقة تحضير طبق البروكلي مع الدجاج لتتمتع بالنكهة الصينية الفريدة.

طريقة البروكلي مع الدجاج

المكوّنات

4 من صدر الدجاج، مقطّع إلى مربّعات متوسّطة الحجم.

3 ملاعق كبيره من صلصة الصويا صوص.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الفلفل الحارّ الأحمر.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتيّ.

6 فصوص من الثوم.

4 بصلات متوسّطة الحجم مقطعة إلى جوانح.

1 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكّر.

3 أكواب من الملفوف المقطّع إلي شرائح.

رأس من البروكلي كبير الحجم مقطع إلي قطع متوسّطة في الحجم.

ملعقتان كبيرة من النشا مذاب بربع كوب من الماء البارد.

1 كوب من البصل الأخضر، مقطّع إلي شرائح صغيرة.

طريقة التحضير