نميمة الفن: الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً بقتل مواطن مصري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:12 مساءً - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم «القتل حدًا» في مواطن مصري مقيم بالمدينة المنورة عقب اتهامه بقتل امرأة وإحراق جثتها.

وجاء في نص البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية، بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: ونقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» اليوم، أن الداخلية السعودية نفذت، الأربعاء، حكم «القتل حدا» في مقيم مصري بعد إدانته بخنق امرأة وحرق جثتها في المدينة المنورة.

وأضاف بيان الداخلية السعودية أن «عصام محمد هلال على، مصري الجنسية، أقدم على قتل عائشة مصطفى محمد البرناوي، مقيمة بطريقة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها».

وتابع البيان: «تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمدًا وعدوانًا غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حدًا».

وأوضحت الداخلية السعودية أن الحكم تم تأييده «من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور»، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم تم في سجون منطقة المدينة المنورة.