نميمة الفن: رانيا يوسف :لم أشعر بالقرف وانا بعمل الحاجة دي مع الرجال ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:12 مساءً - حلّت الفنانة رانيا يوسف ضيفةً على حلقة من برنامج “في البوكس” المذاع عبر قناة Gossips في موقع “يوتيوب”، وكشفت من خلال إجاباتها على مجموعة متنوعة من الأسئلة جوانب من شخصيتها وحياتها، مثل طريقتها في تربية ابنتيها، وسبب إطلاق لقب “باربي” عليها في المدرسة.

وقالت رانيا إنها تبكي بسرعة إذا أصيب شخص مقرّب منها بمكروه، مؤكدةً: “أنا لما أضحك بعيّط ودموعي سريعة جداً، لما حد قريب مني تحصل له حاجة وحشة”.

وعن علاقتها بابنتيها، قالت: “أقصى عقاب مني لبناتي إني مكلمهمش نص يوم ومردّش على التليفون، ولو رديت أعمل لهم وشوش زعلانة”.

وأضافت: “طلّعوا عليا لقب “باربي” في المدرسة عشان كنت رياضية ومقاييس جسمي متناسقة، وكنت بطلع “نمبر وان” في مسابقات الجمال”.

وعن رفضها فكرة الزواج مرة أخرى، قالت: “مقرفتش من الرجالة، لكن على رأي مدام فيفي عبده I don’t have time، وأنا علمت بناتي ميكذبوش أبداً، ويركزوا في مستقبلهم، وميتجوزوش قبل سن 30 سنة عشان ميشيلوش مسؤوليات بدري”.

وعن الأمور التي تشعرها بالراحة والسعادة، قالت: “بحب لقب صاروخ السينما لحد دلوقتي ويشعرني بالسعادة، وبحب ألبس مايوهات وشورتات ولبس خفيف، ومبحبش آكل كتير، والشتا عكس كل ده، ومبحبش التليفون وبستخدم الموبايل عشان أطمن على بناتي وأبويا وأمي وعشان شغلي، وبحب اللون الأحمر عشان أنا أهلاوية، وبحب الأكل البيتي جداً، محشي وفراخ وملوخية، ومليش في الأرقام خالص، أنا حمارة في الأرقام”.

وأضافت في تصريحاتها: “ممكن أسمع الانتقاد لو بأسلوب لطيف وهادي، واتعلّمت من فترة مخدش رد فعل سريع في أي مشكلة، ممكن أعمل رد فعل بعد 6 شهور”.

يُذكر أن رانيا يوسف تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل “المماليك” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد عودتها من رحلة في إسبانيا، حيث يتبقّى لها عدد من المشاهد وتنتهي من التصوير، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة “النهار”، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الى جانب رانيا يوسف، منهم: محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو تأليف هشام هلال، إنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.