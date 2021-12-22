نميمة الفن: محمد رمضان يرد بفيديو ساخر على انتقادات الشيخ ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:07 مساءً - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ مقطع فيديو على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي لاقى انتشاراً كبيراً.

وبالفيديو ظهر رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي وهو يوجه انتقادات لرمضان وذلك بسبب الحفل الذي أحياه في العراق وجائت انتقادات رجل الدين على خلفية كشف رمضان عن صدره أمام الجماهير مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقام رمضان بإتباع الفيديو بمشهد من مسرحية “اتفرج مشفش حاجة” للنجم المصري عادل إمام يقول فيه بالعامية المصرية: “ده أنا غلبان”.

وجاء الفيديو بمثابة رد ساخر على تعليقات الشيخ الإبراهيمي من رمضان.

وتفاعل المتابعين مع منشور رمضان بشكل كبير فمنهم من قام بتأييد كلام المفتي ومنهم من دعم رمضان.