نميمة الفن: رولا يموت ” العشيقة المخلصة” تستخدم السوط بهذه الطريقة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:07 مساءً - نشرت ​رولا يموت​، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لها ظهرت فيها وهي ترتدي جامبسوت من الجلد باللون الأسود، ضيقاً على الجسم، ووضعت قناعاً على وجهها وأحمر شفاه باللون الأحمر القوي، وما لفت الأنظار، هو أنها كانت ممسكة بالسوط، وكأنها تود أن تجلد محبيها الذين هم معروفون بمدى وفائهم وخضوعهم لها، حتى أنهم يتمنون أن يكونوا “كلاباً” تحت قدميها، حسب تعبيرها وكلامها.

وعلقت رولا يموت على الصورة كاتبة :”حتى العشيقة المخلصة يمكن أن تنحني من خلال التهديدات المستمرة”.

رولا يموت تنشر فيديو لشاب وهو يقبّل أقدامها..”مشهد لأصحاب القلوب الضعيفة”!

ردت رولا يموت على أسئلة متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وطلب منها أحد متابعيها أن تنشر فيديو لأصحاب القلوب الضعيفة فنشرت فيديو لشاب وهو يقبل أقدامها وهي جالسة على طرف حوض السباحة.

رولا يموت تعتبر محبيها slaves أو عبيد بالنسبة لها و هذا ما يدفعها الى نشر هذه المقاطع من الفيديوهات التي تصدم المتابعين الا ان ما لاحظناه ان محبيها يحبون هذا النوع من المعاملة الفوقية فيطلبون منها تقبيل أقدامها أو أن يكونوا كلابا لها وينفذوا طلباتها!!

20 مليون مشاهدة لفيديو رولا يموت: “أنا نار”

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ رولا يموت حصد 20 مليون مشاهدة في صفحتها الخاصة.

وظهرت رولا ترقص على أغنية لها كانت أصدرتها بشهر أيلول/سبتمبر بعنوان “أنا نار”.

وأثارت رولا الجدل بين المتابعين، وتعرضت لموجة من الإنتقادات بسبب الأغنية وطريقة رقصها بالفيديو.

وكانت قد كشفت رولا يموت ان رقم الهاتف الذي وضعته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ليس للتعارف وليتحرش بها الشباب، بل هو لمكتب أعمالها حيث يستطيع كل من يريد منها ان تقدم إعلانات أو حفلات، ان يتواصل على رقم الهاتف حتى يتم تنسيق الموضوع بشكل أسرع.

ورفعت رولا الصوت، مشيرة الى ان الرقم الذي وضعته ليس رقمها الخاص، ولا يستطيع أحد أن يتواصل معها او يتعرف عليها من خلاله، وليس أيضاً للمساعدات أو للجمعيات الخيرية، طالبة من كل شخص يزعجها التوقف عن ذلك.