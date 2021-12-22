نميمة الفن: بيلا حديد تتخطى جميع الخطوط الحمر بإطلالة صادمة.. تغطي مناطق حساسة بالأحزمة فقط ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - نشرت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​، صوراً صادمة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها عارية تماماً، لكنها بدت مربطة بالأزحمة الرفيعة، وذلك كنوع من الاعلان لإحدى الماركات العالمية.

وحصلت هذه الصور على اعجاب عدد كبير من المتابعين، ووصل عددهم الى أكثر من مليون و200 ألف اعجاب، اصافة الى مئات التعليقات المشيدة بـ بيلا وجمالها واحترافها بالتصوير وجلسات التصوير، كونها من أشهر عارضات الأزياء حالياً، الى جانب شقيقتها بيلا حديد وكيندال جينر وهايلي بيبر.