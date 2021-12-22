نميمة الفن: هند صبري في وصلة رقص مثيرة والجمهور يعلق :غلبتي صافيناز وفيفي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - نشرت الممثلة التونسية ​هند صبري​ فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت صبري بالفيديو وهي ترقص مع صديقاتها في المنزل، على أنغام أغنية الفنان ويجز “دورك جاي”، وكتبت: “دورك جاي”،وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انهال المتابعون بالتعليقات على المنشور، معبرين عن حبهم واعجابهم بصبري.

ويذكر أن آخر نشاطات هند كانت مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر الذي شاركت خلاله متابعيها بإطلالتها على حسابها الخاص وكتبت قائلة: “شكرا جدة على هذه الأيام الجميلة لمسنا فيها طيبة أهل البلد، وشهدنا ولادة مهرجان سينمائى دولى واعد”.