نميمة الفن: فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية تماماً ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - شاركت الفنانة العالمية كريستينا أغيليرا مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 40.

كريستينا ظهرت عارية تماماً ولا ترتدي سوى القفازات الجلدية كما غطت صدرها بشعرها الأشقر.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور متمنين لكريستينا العمر الطويل، ومدحوا شكلها حتى مع تقدمها بالعمر، ولفت أحد المتابعين الأنظار بتعليقه حيث قال: “عيد ميلاد سعيد! شكراً لك على هذه الأغاني المذهلة والعروض الرائعة، فيديواتك على يوتيوب تساعدني في تخطي الأوقات العصيبة والاحتفال من جديد!”.