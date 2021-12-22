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نميمة الفن: بصورة عارية- فنانة شهيرة تكشف إصابتها بـ”البهاق” فى منطقة حساسة والجمهور يعلق ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - نشرت نجمة تلفزيون الواقع ​ديمي سيمز​، صورة مثيرة لها تتضمن رسالة صحية خاصة بها، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي.

وقد ظهرت ديمي في الصورة بإطلالة مثيرة جدا، مرتدية مايوه من قطعتين باللون الرملي، وعلقت على المنشور، وكانت تعتذر عن البهاق بطريقة عفوية وبسخرية، قائلة :”عذرا على البهاق”.

وثم شاركت ديمي الجمهور بسؤال مشوق قائلة إنها لا تطيق الإنتظار حتى ترحل في الشهر المقبل، “احزروا إلى أين سأذهب”.

وتفاعل الجمهور مع سيمز، معبرين عن حبهم لها وسعادتهم بجمالها وإثارتها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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