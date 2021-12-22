أهم الاخبار

نميمة الفن: مفاجأة سما المصرى الجديدة لجمهورها “ختان وزنا محارم” ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - كشفت الفنانة الاستعراضية سما المصرى البرومو الدعائى لبرنامجها “مين المسئول”، والذى تعتزم تقديمه فى شهر رمضان المقبل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، والذى يظهر أنه برنامج اجتماعى وليس كما ادعت من قبل أنه دينى.

ولم تعلن سما، من خلال حسابها، عن القناة المنتجة للبرنامج، مكتفية بتعليق غريب على الإعلان، قائلة، “قريبا ختان وزنا محارم دى بقى مفاجأة رمضان.. إذن هى الحرب.. أنت داخل فى دماغكم انكم ممكن تضحكوا على ذكى بشكها.. الاحترام حلو”.

وأثارت سما الجدل، الفترة الماضية، عقب إعلانها عن تقديم برنامج دينى فى رمضان المقبل على إحدى القنوات الفضائية، وهو الخبر الذى أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى والاستنكار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا