نميمة الفن: سما المصرى تعترف: “أنا ست قليلة الأدب وبتاعي طويل” ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - قالت الفنانة سما المصرى ، فى تدوينة لها ، “هو دا نظامى ست قليلة الأدب ولسانى طويل وأقول للأعور أنت أعور فى عينه، وهافضل كده ومش هتغير ومش هنافق حد، هافضل واضحة وصريحة لأنى ماعنديش حاجة أخاف الناس تعرفها”.

وأضافت سما المصرى، “اللى مش عاجبه مهما كان مين يرزع دماغه فى اتخن حيطه فى البلد، محدش يقولى خاطبى الناس على قدر عقولهم، لا المجنون فى سرايا صفرا يروح يأنس هناك، واللى لسانه طويل احنا عندنا لسان طويل نلفه عليه نخنقه، واللى ماسك عليا ذله ولا كاسر لى عينى يطلع يورينى نفسه، والحته اللى مفهاش صايع حقها ضايع، وأنا بأه الصايعه بتاعت الحته بتاعتى، حد له شوق فى حاجة؟”.