نميمة الفن: سما المصري تحتفل بعيد ميلاد الـ 43 شبه عارية .. وتنزل اللبن بيدها على الهواء ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الخميس، بعيد ميلاد الفنانة سما المصري، وقاموا بنشر عدد من الصور لها على صفحاتهم الخاصة، فيما تبادل بعضهم التعليقات الساخرة على هذه الصور.

وعلقت سما قائلة: “إن تاريخ ميلادها الحقيقي يوافق يوم 15 يوليو عام 1979، وأنها لا تعرف أصل تاريخ ميلادها المتداول على الإنترنت” وأنه إشاعة – على حد تعبيرها -”

وتابعت “المصري”: “أنا مبسوطة إن عيد ميلادي في الصيف عشان كده بحب ألبس المايوهات واللبس الخفيف والقصير عشان لما أتولدت كنت بلبس الحاجات دي.. والصيف كله انطلاق وحيوية ولبس مريح وشيك بعكس الشتاء”.

كما شاركت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابه منذ يومين ا وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة مستخدمة يدها .

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك ايه ؟؟

