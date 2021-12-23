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نميمة الفن: اتفرج.. سما المصري تثير الجدل بوصلة رقص بقميص النوم!

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 ديسمبر 2021 12:10 صباحاً - يبدو ان قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري بقميص النوم أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ” مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة.

يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها خادشة للحياء لما تحمله من استعراض لمفاتنها واثارة للغرائز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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