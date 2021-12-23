نميمة الفن: هيفا وهبي تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص فاضحة في خطوبة شقيقتها ومتابع :مسحتي صافيناز وفيفي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 ديسمبر 2021 09:09 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة من الفيديوهات على حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمةً خاصية الستوري وذلك بمناسبة حفل خطوبة شقيقتها هناء.

واحتفلت وهبي بخطوبة شقيقتها الصغرى هناء في حفل عائلي صغير حيث ظهرت هيفا بكامل أناقتها كالمعتاد وارتدت فستان باللون الأسود.

وبالفيديو توسطت هيفا الحضور لتقدم وصلة رقص تعبيراً منها عن فرحتها بخطوبة شقيقتها، وبفيديو أخر كانت قد نشرته ظهرت هيفا وهي تغمر شقيقتها هناء.

وقد تم تداول الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل المتابعين والمحبين الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المناسبات.