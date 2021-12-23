نميمة الفن: بأمر النساء .. محمد بن سلمان يتفوق على الأمير ويليام والأمير هاري!! بالأرقام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 ديسمبر 2021 09:09 مساءً - استفتاء جديد طرح سؤالا على العديد من النساء حول الأمير الأوسم بالنسبة لهم وفي المرحلة النهائية أتت المنافسة بين ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ وبين الأميرين في المملكة البريطانية ​الأمير ويليام​ و​الأمير هاري​.

وتفوق الأمير بن سلمان على الشقيقين بنسبة مرتفعة وصلت الى 45% مقابل 30% للأمير ويليام و25% للأمير هاري وأشار كثر الى ان ملامح ولي العهد السعودي ورصانته والكاريزما التي يتمتع بها كانت كفيلة في ان تجعله يتفوق على كل الامراء الذين تنافسوا معه في هذا الاستفتاء.