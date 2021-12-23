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نميمة الفن: بأمر النساء .. محمد بن سلمان يتفوق على الأمير ويليام والأمير هاري!! بالأرقام

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 ديسمبر 2021 09:09 مساءً - استفتاء جديد طرح سؤالا على العديد من النساء حول الأمير الأوسم بالنسبة لهم وفي المرحلة النهائية أتت المنافسة بين ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ وبين الأميرين في المملكة البريطانية ​الأمير ويليام​ و​الأمير هاري​.

وتفوق الأمير بن سلمان على الشقيقين بنسبة مرتفعة وصلت الى 45% مقابل 30% للأمير ويليام و25% للأمير هاري وأشار كثر الى ان ملامح ولي العهد السعودي ورصانته والكاريزما التي يتمتع بها كانت كفيلة في ان تجعله يتفوق على كل الامراء الذين تنافسوا معه في هذا الاستفتاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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