نميمة الفن: بأمر النساء .. محمد بن سلمان يتفوق على الأمير ويليام والأمير هاري!! بالأرقام

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 ديسمبر 2021 09:09 مساءً - استفتاء جديد طرح سؤالا على العديد من النساء حول الأمير الأوسم بالنسبة لهم وفي المرحلة النهائية أتت المنافسة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبين الأميرين في المملكة البريطانية الأمير ويليام والأمير هاري.
وتفوق الأمير بن سلمان على الشقيقين بنسبة مرتفعة وصلت الى 45% مقابل 30% للأمير ويليام و25% للأمير هاري وأشار كثر الى ان ملامح ولي العهد السعودي ورصانته والكاريزما التي يتمتع بها كانت كفيلة في ان تجعله يتفوق على كل الامراء الذين تنافسوا معه في هذا الاستفتاء.