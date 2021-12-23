طريقة تحضير كرسبي الدجاج خطوة بخطوة

يعتبر كرسبي الدجاج من أفضل الأطباق التي لا يمل الناس من تناولها، وخاصة الأطفال، لأنه لذيذ ومقرمش، ويزيد من متعة الأكل. هناك العديد من الوصفات والطرق، ربما تكون طرقهم مختلفة، أي أن البهارات المستخدمة مختلفة، لكن الطرق بسيطة وسهلة، ويمكن للأطفال مساعدة أمهاتهم في بعض الخطوات. مكونات وجبة كرسبي الدجاج كيلو ونصف من الدجاج المقطّع إلى اثني عشر قطعة.

200 جرام من الدقيق.

50 جرام من الفلفل الأسود.

100 جرام من الملح.

70 جرام من البهارات المشكلة.

70 جرام من الريحان الأخضر المفروم.

70 جرام من الزعتر الأخضر المفروم.

150 جرام من الصلصة الحارة السائلة.

300 جرام من اللبن الخاثر.

زيت ذرة للقلي. طريقة تحضير كرسبي الدجاج اغسلي الدجاج بالماء ثم صفيه بمصفاة للتخلص من الماء.

نضيف نصف كمية البهارات والفلفل والملح والزعتر والريحان المفروم واللبن والصلصة، استخدم ملعقة لتقليب المكونات بالتساوي، ثم أضيفي قطع الدجاج إلى الخليط وقلبي جيداً حتى تغطى بالكامل.

غطي الدجاج بغلاف بلاستيكي وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ويفضل وضع كمية إضافية منه حتى تكتمل رائحة الدجاج.

ضعي زيت القلي في مقلاة عميقة وضعي المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت بالكامل.

نضع قطع الدجاج في خليط الدقيق، ثم في مزيج الحليب، ثم في خليط الدقيق مرة أخري، مع التأكد من تغطية قطع الدجاج بالكامل من جميع الجهات، ثم كرر العملية مع قطع الدجاج المتبقية.

نغمس الدجاج في الحليب والدقيق في الزيت الساخن، ونقلي قطع الدجاج، ونقلب بملعقة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب، حوالي ثماني دقائق.

ضعي الدجاج المقلي على ورق المطبخ لإزالة الزيت الزائد.

ضعي الرقائق المقرمشة في طبق وقدميها مع طبق من الخضار المقلية والمخلل.

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