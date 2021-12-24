نميمة الفن: علي الهادي يا زبادي .. سما المصري بتترقص وتستعرض مفاتنها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:05 صباحاً - اثارت الراقصة ة الفنانة الاستعراضية سما المصري الجدل عبر حسابها بموضع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر فيديو لها داخل مدينة العاب و هي تشارك لعب الاطفال .

وكالعادة اثار ملابس الفنانة سما المصري الجدل بين الحضور و قوبل بحالة رفض شديدة لما تقوم به ، فيما تصارع جزء اخر من الحضور من اجل التقاط صور تذكارية مع الفنانة من اجل الاحتغاظ بها .

و علق الجمهور عبر صفتحها الشخصية بموقع انستجرام رافضين ما تقوم به عادتن من تصرفات و خصوصا الاخيرة التي تتعمد فيه اظهار تفاصيل جسمها ، و ابراز انوثتها بشكل كبير يرفضه المجتمع و التقاليد .

ونرصد لكم بعض التعليقات التي تدل علي ذلك :

مهاود قناوي : انتي ازاي واحدة في سنك بتعمل كدة كل ده علشان فلوس ولا علشان عايزة تتجوزي يخربيت الجواز و سنينه اللي بيخلي الستات تستغني عن كل حاجة علشان تلاقي حد يصرف عليها .

ميار حنا : انتي حقك طبعا تفرحي برشاقتك و بجسمك و كل حاجة لكن انك تتعملي بالشكل ده وفرحانة انك بتوري جسمك للناس بالشكل الاوفر ده غلط .

محمد محسن : مش عارف فرحانة علي ايه ما كل البنات عندهم زيك و احلي منك كبيرك هيجي راجل غني يتجوزك كام يوم بالفلوس و خلاص و مش هتستفادي غير انك تاخدي كلام من كل الناس و اللي ما يشتري ياتفرج يا بنتي .