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نميمة الفن: حقيقة وفاة مؤمن زكريا

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:05 صباحاً - تداول نشطاء مواقع  التواصل الاجتماعي، خبر وفاة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال الساعات الماضية.

إلا أن مقربين من اللاعب نفوا هذا الأمر، كما أكد البعض أنهم تواصلوا مع جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، واللاعب بصحة جيدة.

ويغيب مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، عن الملاعب منذ بضع سنوات، وذلك بعد تعرضه لإصابة بضمور في العضلات منعته من ممارسة كرة القدم.

ونشر مؤمن زكريا، عدد من المنشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكد أيضًا سلامته، وأن ما تم تداوله عن وفاته عار تمامًا من الصحة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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