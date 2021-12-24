نميمة الفن: لحمة ببلاش .. فيديو جديد لـ سما المصري عايزة رجالة شديدة .. إتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 02:07 صباحاً - في رحلة لمدة اكثر من 4 أيام في مدينة دهب و شرم الشيخ علي سواحل البحر الاحمر تواصل الراقصة و الفنانة سما المصري نشر فيديوهات جريئة لها سواء مع الجمهور او علي البحر ، ولكن اليوم قررت نشر المقطع الكامل للرحلة عبر قناتها بموقع يوتيوب من اجل الحصول علي نسبة مشاهدات عالية و المقابل المادي المتوقع .

تفاصيل هذه الرحلة لسما كانت مثيرة جدا منذ بدايتها عندما توجهت الي مدينة دهب وهي ترتدي كاش مايوه شفاف و تحته مايوه بكيني مثير ، و التف الجمهور حولها من اجل التقاط الصور التذكارية الامر الذي جعل منطقة البلو هول حولها .

وفي اليوم الثاني واصلت سما الاثارة عن طريق صورة و فيديو من شرم الشيخ و هي ترتدي فستان قصير جدا يكاد يظهر البكيني الخاص بها و هذا ما وضعها موضع هجوم شديد بسبب تعمدها استغلال الاثارة الجنسية من اجل تحقيق المكاسب ، وتصدر محركات البحث .

واليكم بعض تعليقات الجمهور :

والله يا جدعان دي واحدة عايزة تركب التريند و تتشهر و خلاص ، والله الواحد زهق من سما اللي كل شوية تطلع فجاءة دي فعلا .