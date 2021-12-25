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نميمة الفن: سما المصري قاعدة علي السرير و الجلابية مفتوحة ومتابع :غطي لحمك ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 ديسمبر 2021 01:14 صباحاً - اعتادت برامج ظهرت بشكل مفاجئ علي جوجل بلاي عن نشر الفيديوهات الايف للنجوم من اجل تحقيق نسبة مشاهدة عالية و تحقيق ارباح خرافية ، لكن اليوم اصبحت هذه الشركات تعرف من اين توكل الكتف و قررو الاستعانة بخبيرة التريند و معشوقة المراهقين و هي ” ” التي استطاعت ان تحقق نجاح كبير و اموال من وراء هذه البرامج .

حيث تظهر بشكل يومي عليها من اجل الحديث مع الجمهور او التواصل معهم في تحقيق مطالبهم فيما يتمنون ، و هذه البرامج رغم انتشارها ووجود الاعلانات عليها لا تعتبر امان بنسبة كبيرة و ذلك بسبب تعمدها الحصول علي اذن بدخول الي المعلومات الخاصة بك و الي الصور و قائمة الاسماء .

و عند السماح لها بذلك فقد تكون سلمت نفسك اليها لذلك يجب علي كل من يستعمل هذه البرامج تحري الدقة و عدم الانسياق وراء كلام النجم من اجل تحميل البرنامج لان هذا سيشكل خطر علي امنك و امن بياناتك الشخصية .

وكانت سما قامت بنشر صورة عبر حسابها علي انستجرام من اجل تحميل برنامج تقوم بالبث المباشر عليه و قامت بنشر صورة غير لائقة من اجل استغلالها للترويج للبرنامج .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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