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نميمة الفن: من تحت لفوق .. سما المصري تظهر مفاتنها بفيديو فاضح ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 ديسمبر 2021 03:09 مساءً - حالة من الجدل اثارتها الراقصة المصرية بعد ظهورها في لايف من داخل الحمال و ذلك اثناء حديثها مع الجمهور و قررت سما الرد علي الجمهور و تنفيذ ما يطلبوه منها ,

وتم وضع سما في موضع محرج بعدما طلب منها إحد متابعيها الجلوس علي الارض لتظهر مفاتنها و رشاقة ساقيها ، و هو امر كان محل قلق من سما لكن علي الفور قامت بتنفيذ ما طلب منها من متابعها ، ليسعد متابعيها و يقدمون طلب اخر لها و هو ان تعلهم تمارين لاظهار منطقة ” الابراج ” كما توصفها سما .

و فعلت ذلك سما وقامت بعمل بعض تمارين الاسكوات من الاعلي و الاسفل ليتفاعل معها الجمهور خلال اللايف بطريقة قوية .

ونرصد لكم بعض التعليقات من اللايف :

حلاوتك يا سما يخربيت رشاقتك هو في كدة في الدنيا هتفضلي لحد امتا حلوة كدة دايما ، محرمتيش حد من حاجة كل واحد كان نفسه يشوف حاجة او تكلميه عملتيها انتي نمبر وان هههه ، المفروض واحدة بعد الفيديو ده تروح الاداب و تاخد حكم كويس كدة علشان تتعلم الادب و الاخلاق لانك مش مستوعبة انتي بتعملي اي .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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