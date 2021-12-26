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نميمة الفن: هكذا كانت سما المصري منذ 15 عاماً ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​​ صورة لها منذ 15 عاما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سما على صورتها قائلة: “جمعه مباركه عليكوا احباااايب قلبي من فرنسا…..ليت الشباب يعود يوما….اااااخ…صوره بقالها ١٥ سنه يعني بعد مالغيت التوكيل لمرتضى ابو صفيحه علطول…له حق الراجل يطمع فيا ويطلب يتجوزني ويموت عليا…جمل ياعم الحج”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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