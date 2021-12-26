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نميمة الفن: سما المصري تفعل هذا الامر الشاذ مع حيوان وتعلق: “العشق الممنوع” ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:11 مساءً - تسعى الفنانة المصرية ​​ دائما لإثارة الجدل بمقاطع فيديو تنشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما هذه المرة فيديو يظهر ركضها وراء الخواريف لإمساك أحدها، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تحتضنه، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول :”العشق الممنوع”.

وعلّقت سما على هذا الفيديو قائلة: “اوباااا…الجري نص الجدعنه….فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”.

الجدير ذكره ان سما قضت اجازتها الصيفية مؤخرا على احد شواطئ هولندا، اذ انها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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