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نميمة الفن: إليكم نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - وجّهت الفنانة المصرية ​​ نصائح للرجل حول التعامل مع شريكته في ليلة الدخلة، اذ انها نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، نصحت فيه الرجل بأن يكون حنوناً وغير متسرع مع شريكته، وأن يقول لها: “اذا كنت خائفة وقلقة نؤجّل ممارستنا الحب ليوم آخر”، وقد لاقى هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان سما المصري نشرت مؤخرا مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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