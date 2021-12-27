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نميمة الفن: ناشطون يشبّهون إحدى السيارات بمؤخرة سما المصري والأخيرة غاضبة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​​ صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “عيب ياه”، في اشارة منها الى انزعاجها من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الساخرة منها.

وتلقّت سما عددا كبيرا من الانتقادات، فأحدهم كتب لها: “انتي العيب بنفسو”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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