نميمة الفن: ناشطون يشبّهون إحدى السيارات بمؤخرة سما المصري والأخيرة غاضبة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.
وعلّقت سما على الصورة قائلة: “عيب ياه”، في اشارة منها الى انزعاجها من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الساخرة منها.
وتلقّت سما عددا كبيرا من الانتقادات، فأحدهم كتب لها: “انتي العيب بنفسو”.
الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.