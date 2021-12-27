أهم الاخبار

نميمة الفن: الدلع كله .. سما المصري تنشر صورة من داخل غرفتها – إتفرج

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 03:03 مساءً - نشرت الفنانة الاستعراضية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مقطع فيديو جديد لها من احدث بث مباشر.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة بينما كانت تقف امام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان.

وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”.

يذكر ان سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا