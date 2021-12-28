نميمة الفن: نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة والدنيا برد ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:03 صباحاً - وجّهت الفنانة المصرية ​سما المصري​ نصائح للرجل حول التعامل مع شريكته في ليلة الدخلة، اذ انها نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، نصحت فيه الرجل بأن يكون حنوناً وغير متسرع مع شريكته، وأن يقول لها: “اذا كنت خائفة وقلقة نؤجّل ممارستنا الحب ليوم آخر”، وقد لاقى هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان سما المصري نشرت مؤخرا مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.