نميمة الفن: كشف لغز وفاة المطربة السعودية أريج عبد الله في مصر .. مفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 02:09 مساءً - تمكن رجال المباحث وتقرير الطب الشرعي من كشف تفاصيل لغز العثور علي جثة فنانة ومطربة خليجية سعودية الجنسية داخل شقتها بالتجمع الخامس.

وأكدت تحريات المباحث أن المطربة الشابة أريج عبدالله والتي تبلغ من العمر 24 عاما توفت وفاة طبيعية نتيجة جلطة مفاجئة في الرئة حيث كانت تتلقي قبل أيام من وفاتها العلاج داخل أحد المستشفيات الكبرى الخاصة وخرجت من المستشفى متوجهة إلى شقتها بالتجمع الخامس لكن بعد خروجها تدهورت حالتها الصحية الأمر الذي أسفر عن اصابتها بجلطة مفاجئة في الرئة أدت إلى وفاتها حيث عثرت الخادمة في صباح اليوم التالي لوفاة على جثمانها بعد الوفاة بساعات قليلة.

وأبلغت أجهزة الأمن التي تولت التحقيق وكشفت عن ملابسات الوفاة وما دار حولها من تساؤلات واستفسارات عديدة وبعد إجراء الفحص والمعاينة، جاء تقرير الطبيب الشرعي مؤكدا علي ان الوفاة كانت طبيعية نتيجة لجلطة في الرئة.

يذكر أن الفنانة الشابة أريج عبد الله هي ابنه الملحن الخليجي الراحل الشهير السعودي الجنسية عبد الله محمد والذي لقب بـ”سفينة الألحان” لتعاونه مع عدد كبير من المطربين، كان أو ظهور للفنانة الشابة اريج كمطربة في حفل بالسفارة الفرنسية في جدة، وحملت أول أغنية لها اسم “مساء الحب” كلمات الشاعر المعنى وألحان الأمير سعود بن عبد المجيد، كما شاركت في مهرجان الإسكندرية عن طريق جمعية الثقافة والفنون.

وكان الإعلامي، وحيد جميل، قد أعلن نبأ وفاة الفنانة عبر حسابه على تويتر، ونعاها قائلا : “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله في القاهرة الفنانة السعودية أريج عبد الله، ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة “.

واحدثت الوفاة حالة من الصدمة في الوسط الفني الخليجي والسعودي وعبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة أريج، خاصة بعد رحيلها عن دنيانا وحيدة دون أن يشعر بها أحد.