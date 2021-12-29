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نميمة الفن: اخت سما المصري تخطف منها الانظار بوصلة رقص فاضحة بالبيكيني ومتابع :مسحت صافيناز ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يعود لشقيقة الفنانة المصرية ​​، يظهر إرتداءها ثياب البحر وتقدّم وصلة رقص خلال تواجدها على أحد الشواطئ الساحلية، واثار هذا الفيديو جدلا كبيرا بين الجمهور وحصد نسب مشاهدة عالية.

الجدير ذكره ان سما المصري طالبت مؤخرا بحذف كل صورها الجريئة من مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الله ان يكون الى جانبها.

وجاء حديثها هذا، عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى، ليتبين أنها تعاني من وجود جرثومة في معدتها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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