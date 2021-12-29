نميمة الفن: سما المصري: أرغب بأن أكون جارية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - أطلقت ​سما المصري​ العديد من التصريحات النارية أثناء حلولها ضيفة في برنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة “النهار”.

وأشارت الى أنها تتعمد في بعض الأحيان استفزاز الناس، وتابعت :”حتى بعدما توبت عن الفيديوهات والصور المثيرة التي انشرها، انتقدني البعض بسبب ظهوري بملابس فرعونية في مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أنها ملابس طويلة ومحتشمة”.

ولفتت الإنتباه الى فستان رانيا يوسف قائلة: “لو ارتديت فستان رانيا يوسف كانت مباحث الآداب ألقت القبض عليّ قبل خروجي من هناك، لأن أعدائي كثر، سواء من جماعة إخوان مسلمين أوغيرهم”.

وكشفت عن مواصفات الشاي الذي تحلم به قائلة: “أحب الرجل طويل القامة وشعره قصير، حليق الذقن دائما، وأن يكون أسمر اللون ومن دون شاربين، ولا أحب الرجل الوسيم ومفتول العضلات”.

وأضافت:” كنت مرتبطة برجل ولكن اكتشفت أنه متزوج، وكان رد فعلي قاسي وانتقمت منه ومن عائلته أيضا. كما أنني كنت على علاقة برجل ورغم صراحته معي بأنه كان يعالج من الإدمان، تخوفت من الاستمرار معه وتركته وعاد مجددا للإدمان بسببي”.

كما تزوجت رسميا مرة واحدة، وعرفيا مرتين، وكل الرجال الذين ارتبطت بهم أزواج لأخريات ولكن لا أنزعج من ذلك، لأنني بالنسبة له مثل الفاكهة ويأتي إليّ حتى يقضي معي وقت سعيد ويكون “مبسوط”. ورفضت الإنجاب، لأن جميع زيجاتي كانت متوترة وليس بها استقرار”.

واعتبرت نفسها تاج رأس الرجل وتابعت قائلة: “ولكن في بعض الأحيان أشعر برغبة في أن أكون جارية” وأضافت: “أؤمن بالحب ولكن اختياراتي أصبحت بالعقل أكثر من القلب، وذلك بسبب القسوة التي وجدتها في بعض الناس”.