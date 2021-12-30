نميمة الفن: سما المصري شبه عارية بجلسة تدليك مثيرة ومتابع :غلبتي ميا خليفة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو جديد لها على يوتيوب، ظهرت فيه وهي تجري جلسة تدليك لجسدها، وقد طغت على الأجواء الاضاءة الحمراء.

ولاقى هذا الفيديو انتقادات كثيرة من قبل المشاهدين، فمنهم من دعاها ان تتعرّى بشكل كامل في الحمام، ومنهم من دعاها للتوبة والكفّ عن استعراض جسدها بهذه الطرق.

كما سخروا منها وقارنوها بممثلة الأفلام الاباحية ميا خليفة : فقال احدهم: “بالتوفيق وعاوز اشوفك دايما احسن من ميا خليفه وتبقي احسن منها”.

الجدير ذكره ان سما المصري دائما ما تثير الجدل بفيديوهاتها وتصريحاتها.