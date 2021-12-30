أهم الاخبار

نميمة الفن: اخت سما المصري تخطف منها الانظار بوصلة رقص فاضحة بالبيكيني ومتابع :مسحت صافيناز ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:01 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يعود لشقيقة الفنانة المصرية ​​، يظهر إرتداءها ثياب البحر وتقدّم وصلة رقص خلال تواجدها على أحد الشواطئ الساحلية، واثار هذا الفيديو جدلا كبيرا بين الجمهور وحصد نسب مشاهدة عالية.

الجدير ذكره ان سما المصري طالبت مؤخرا بحذف كل صورها الجريئة من مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الله ان يكون الى جانبها.

وجاء حديثها هذا، عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى، ليتبين أنها تعاني من وجود جرثومة في معدتها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا