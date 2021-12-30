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نميمة الفن: سما المصري في وضع شاذ مع حيوان وتعلق: “العشق الممنوع” ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - تسعى الفنانة المصرية ​​ دائما لإثارة الجدل بمقاطع فيديو تنشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما هذه المرة فيديو يظهر ركضها وراء الخواريف لإمساك أحدها، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تحتضنه، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول :”العشق الممنوع”.

وعلّقت سما على هذا الفيديو قائلة: “اوباااا…الجري نص الجدعنه….فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”.

الجدير ذكره ان سما قضت اجازتها الصيفية مؤخرا على احد شواطئ هولندا، اذ انها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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