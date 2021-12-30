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نميمة الفن: سما المصري: كنت بعمل الحاجة دي مع عادل إمام بس توبت ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - تحدثت الفنانة ​​ عن الممثل الكوميدي ​عادل إمام​ قائلة :”إنه شخص متواضع، ورغم كل الشهرة والنجاح التي حققهما لا يقول عن نفسه إنه الرقم واحد بين النجوم”.

وذكرت المصري أثناء حلولها ضيفة في برنامج “هنا الكويت” من تقديم مي العيدان، أنها إلتقت بإمام وتحدثت معه وعرفت كم هو شخص متواضع وبسيط وبعيد كل البعد عن الغرور.

وكشفت أنها كانت ستشاركه في أحد أعماله، لكن عندما عرض عليها هذا العمل كانت مبتعدة عن التمثيل، وقالت إنها كانت في فترة توبة وابتعاد عن المجال الفني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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