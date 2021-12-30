نميمة الفن: هكذا ردت سما المصري على سؤال “هل أنت عذارء .. لن تصدق ماذا قالت

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 ديسمبر 2021 03:09 مساءً - بشكل غير متوقع تلقت الفنانة المصرية ​سما المصري​ سؤالاً جريئاً من أحد متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء في السؤال : “إنتي لسه عذراء؟”.

إجابة المصري أتت بجرأة أكثر من السؤال حيث كتبت :”مش متأكدة من الموضوع دا”.

المصري اعادت نشر السؤال واجابتها، وعلّقت :”أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال.. حد يطلبلي العباسية ويحجزني هناك بس على حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني، إنتي فين يا حكومة عالجيني على حسابك يا حكومة”.

يذكر ان الفنانة سما المصري كانت قد كشفت في مقابلة سابقة أنها تزوجت بشكل رسمي مرة واحدة ولم تتزوج بعدها.