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نميمة الفن: لحمة ببلاش .. فيديو جديد لـ سما المصري عايزة راجل شديد .. اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - في رحلة لمدة اكثر من 4 أيام في مدينة دهب و شرم الشيخ علي سواحل البحر الاحمر تواصل الراقصة و الفنانة نشر فيديوهات جريئة لها سواء مع الجمهور او علي البحر ، ولكن اليوم قررت نشر المقطع الكامل للرحلة عبر قناتها بموقع يوتيوب من اجل الحصول علي نسبة مشاهدات عالية و المقابل المادي المتوقع .

تفاصيل هذه الرحلة لسما كانت مثيرة جدا منذ بدايتها عندما توجهت الي مدينة دهب وهي ترتدي كاش مايوه شفاف و تحته مايوه بكيني مثير ، و التف الجمهور حولها من اجل التقاط الصور التذكارية الامر الذي جعل منطقة البلو هول حولها .

وفي اليوم الثاني واصلت سما الاثارة عن طريق صورة و فيديو من شرم الشيخ و هي ترتدي فستان قصير جدا يكاد يظهر البكيني الخاص بها و هذا ما وضعها موضع هجوم شديد بسبب تعمدها استغلال الاثارة الجنسية من اجل تحقيق المكاسب ، وتصدر محركات البحث .

واليكم بعض تعليقات الجمهور :

والله يا جدعان دي واحدة عايزة تركب التريند و تتشهر و خلاص ، والله الواحد زهق من سما اللي كل شوية تطلع فجاءة دي فعلا .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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