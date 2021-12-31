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نميمة الفن: سما المصري عارية بجلسة تدليك مثيرة ومتابع :غلبتي ميا خليفة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​​ مقطع فيديو جديد لها على يوتيوب، ظهرت فيه وهي تجري جلسة تدليك لجسدها، وقد طغت على الأجواء الاضاءة الحمراء.

ولاقى هذا الفيديو انتقادات كثيرة من قبل المشاهدين، فمنهم من دعاها ان تتعرّى بشكل كامل في الحمام، ومنهم من دعاها للتوبة والكفّ عن استعراض جسدها بهذه الطرق.

كما سخروا منها وقارنوها بممثلة الأفلام الاباحية ميا خليفة : فقال احدهم: “بالتوفيق وعاوز اشوفك دايما احسن من ميا خليفه وتبقي احسن منها”.

الجدير ذكره ان سما المصري دائما ما تثير الجدل بفيديوهاتها وتصريحاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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