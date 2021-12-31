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نميمة الفن: سما المصري دون ملابس داخلية ترتدي فستان زفاف ابيض شفاف بكشف جسمها بالكامل ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:01 صباحاً - دائماً ما تثير الفنانة المصرية ​​ الجدل بتصريحاتها وإطلالاتها، وآخر ما قامت به المصري هو ظهورها على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مرتدية فستان زفاف، وعلقت على الصورة :”مين هيتجوزني”.

يذكر أن المصري كانت ردت​ على الأخبار التي تمّ تداولها مؤخراً عن منعها من دخول الكويت، وقالت في مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج “هنا القاهرة” :”عندما يتحدث البعض عن قرار منعي من دخول الكويت، يستند إلى معلومات شبه مؤكدة، بمن فيهم الإعلامية مي العيدان التي تحدثت عن المنع في فيدو لها”.

وأضافت أنها تواصلت مع العيدان التي قالت لها إن قرار منعها من دخول الكويت ليس رسمياً بل كان من تحليلها الخاص، وأشارت إلى أنها ستزور الكويت قريباً لنفي الشائعات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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