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نميمة الفن: سما المصري: كنت بعمل الحاجة دي مع عادل إمام بس توبت ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:59 صباحاً - تحدثت الفنانة ​​ عن الممثل الكوميدي ​عادل إمام​ قائلة :”إنه شخص متواضع، ورغم كل الشهرة والنجاح التي حققهما لا يقول عن نفسه إنه الرقم واحد بين النجوم”.

وذكرت المصري أثناء حلولها ضيفة في برنامج “هنا الكويت” من تقديم مي العيدان، أنها إلتقت بإمام وتحدثت معه وعرفت كم هو شخص متواضع وبسيط وبعيد كل البعد عن الغرور.

وكشفت أنها كانت ستشاركه في أحد أعماله، لكن عندما عرض عليها هذا العمل كانت مبتعدة عن التمثيل، وقالت إنها كانت في فترة توبة وابتعاد عن المجال الفني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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