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نميمة الفن: نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة والدنيا برد ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 11:59 صباحاً - وجّهت الفنانة المصرية ​​ نصائح للرجل حول التعامل مع شريكته في ليلة الدخلة، اذ انها نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، نصحت فيه الرجل بأن يكون حنوناً وغير متسرع مع شريكته، وأن يقول لها: “اذا كنت خائفة وقلقة نؤجّل ممارستنا الحب ليوم آخر”، وقد لاقى هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان سما المصري نشرت مؤخرا مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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